Coutinho é apresentado no Santos e elogia Neymar

O Santos oficializou a contratação de Philippe Coutinho nesta segunda-feira (14). Longe dos gramados desde 14 de fevereiro, o jogador comentou sobre seu retorno ao futebol, elogiou seu novo companheiro de equipe, Neymar, e rebateu as críticas que sofreu ao deixar o Vasco. O atleta foi apresentado junto com Rodinei, novo lateral do time do litoral.

“Tinha vontade de voltar a jogar. Por que não? Qual o problema? Estou indo para um grande clube, em outra cidade. Seria injusto eu não poder voltar a trabalhar”, afirmou.

Ao falar sobre sua chegada, Coutinho comentou que Neymar foi fundamental para sua decisão. O camisa 10 do Santos foi quem abordou o ex-Vasco e fez o primeiro contato para que ele fizesse parte da equipe.

“Com certeza o Neymar teve papel importante na minha vida. Um jogador que dispensa comentários, um amigo que tenho desde criança. Foi a primeira pessoa no futebol que mandou mensagem quando saí do Vasco. Mandou no dia seguinte”, contou.

Coutinho revelou que Neymar já havia feito o convite anteriormente, mas naquele momento preferiu não aceitar por entender que não estava bem e que a mudança não faria sentido para ele.

“Disse que seria um prazer jogar com ele, mas que naquele momento não dava, não estava bem. Não fazia sentido pra mim. Ele falou comigo depois de alguns meses, minha resposta foi a mesma. O tempo passou. Há duas semanas ele mandou outra mensagem, eu repensei”, comentou.

No fim, o atleta assinou com o Santos um contrato até o final de 2026. Neymar já havia dado sinais em suas redes sociais de que o amigo estaria chegando ao time. Coutinho é o quarto grande reforço do Santos desde a derrubada do transfer ban, depois de Arthur, Rodinei e Everton Cebolinha.

Saída de Coutinho do Vasco

O novo jogador do Santos também rebateu as críticas que recebeu após sua saída do Vasco. Criado nas categorias de base do clube carioca, Coutinho retornou ao time em 2024, depois de 14 anos atuando no futebol europeu. A segunda passagem, porém, terminou em meio a cobranças da torcida e desgaste no início deste ano.

Depois de ser vaiado na partida contra o Volta Redonda, em fevereiro, o meia pediu a rescisão do contrato e afirmou que estava “muito cansado mentalmente”. Na ocasião, disse que havia entendido que seu ciclo no Vasco tinha chegado ao fim.

Ao comentar o episódio, Coutinho afirmou que tentou evitar a repercussão das críticas, mas lamentou a forma como sua saída foi recebida. O jogador reforçou ainda a relação que mantém com o clube e lembrou sua trajetória desde as categorias de base.

“Tenho visto algumas coisas. Tentando me blindar, mas sei que a repercussão foi grande. Fico triste, mas tenho espaço para falar O Vasco, para mim, sempre foi a minha casa. Fui criado no Vasco, joguei a base toda, subi para o profissional. Sempre deixei clara a gratidão ao clube”, afirmou.

Coutinho também destacou que abriu mão de valores que receberia no futebol do Catar e no Aston Villa para viabilizar seu retorno ao Vasco. Segundo o jogador, a decisão foi tomada pelo carinho que mantém pelo clube.

“Sempre deixei claro que não queria que o Vasco gastasse nada para a minha volta. A única forma era abrir mão disso tudo. Meu salário de um ano e dos valores a receber do Aston Villa. Deixei tudo vir para o Vasco pelo carinho”, afirmou.