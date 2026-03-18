Atlético-MG x São Paulo: onde assistir ao vivo, horário e transmissão

Atlético-MG e São Paulo se enfrentam pela sétima rodada do Campeonato Brasileiro nesta quarta-feira (18), às 20h, na Arena MRV; saiba onde assistir ao vivo e acompanhar a transmissão

Divulgação/Jovem Pan Atlético - MG e São Paulo



Atlético-MG e São Paulo se enfrentam nesta quarta-feira (18), às 20h, na Arena MRV, pela sétima rodada da Série A do Campeonato Brasileiro. O confronto promete ser decisivo para os objetivos das equipes no campeonato.

O Atlético-MG está na 16ª posição com 5 pontos. O Galo enfrenta um momento complicado e vem de derrota para o Vitória por 2 a 0 e está quase na zona de rebaixamento. O time soma 3 derrotas, uma vitória e um empate nos últimos 5 jogos.

Já o São Paulo é o líder da competição com 16 pontos e soma quatro vitórias consecutivas em seus últimos jogos do Brasileirão.

Onde assistir Atlético-MG x São Paulo ao vivo

A Jovem Pan transmite a partida ao vivo pelo rádio e Youtube, com início da cobertura a partir das 19h30h.

Além da transmissão da Jovem Pan, o jogo também será exibido pelo Premiere.