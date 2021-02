Autor do gol do Tigres no jogo contra o Palmeiras postou ‘Vai, Corinthians’

O atacante francês André-Pierre Gignac selou a vitória do time mexicano por 1 a 0 e comemorou mencionando o time paulista

O atacante francês André-Pierre Gignac, responsável pelo gol que selou a vitória do Tigres sobre o Palmeiras neste domingo, 7, comemorou o feito com a legenda “Vai, Corinthians” em fotos publicadas nos seus perfis no Instagram e Twitter. A partida disputada no Catar terminou com o placar 1 a 0 e garantiu a vaga da equipe mexicana no Mundial de Clubes: o Tigres será o primeiro time do seu país a chegar à final do torneio e poderá enfrentar o Bayern de Munique, da Alemanha, ou o Al-Ahly, do Egito.

Gignac começou a sua carreira no Lorient, mas logo foi chamado pelo Toulouse, onde virou o destaque do time na temporada 2008-2009 ao marcar 24 gols. O bom desempenho não foi repetido na temporada seguinte, mas em 2010 o atacante foi contratado pelo Olympique de Marseille por 16 milhões de euros. Terminado o contrato com o clube francês, o jogador surpreendeu ao assinar com o Tigres do México, já que havia rumores de grandes times europeus o queriam. Hoje, ele é considerado uma das maiores contratações da história do futebol mexicano, tendo sido inclusive o primeiro francês a atuar em uma final da Copa Libertadores da América.