Avaí Kindermann perde nos pênaltis e é eliminado da Copa Libertadores feminina

Time brasileiro buscou empate em 2 a 2, mas acabou desperdiçando um dos pênaltis decisivos e perdeu por 6 a 5

Reprodução/ Twitter @LibertadoresFEM Avaí buscou o empate no tempo normal, mas perdeu nas penalidades



O Avaí Kindermann foi valente na Copa Libertadores feminina 2021, mas foi eliminado nesta sexta-feira, 12, nas quartas de final para o Santa Fé. No tempo normal as equipes empataram em 2 a 2. A equipe brasileira abriu o placar somente no segundo tempo, aos oito minutos, com Lelê. Aos 25, Salazar empatou a partida e três minutos depois, Fany Gauto virou para 2 a 1. Porém, de forma heroica, Moura empatou para as caçadoras aos 34 minutos. Com a igualdade no marcador, a decisão foi para os pênaltis. As cobranças foram emocionantes. A goleira do Santa Fé defendeu as cobranças de Cássia e Zoio, enquanto Bárbara fez uma defesa e a outra foi no travessão. Nas alternadas, Giovana chutou para fora e o time colombiano avançou por 6 a 5. Sendo assim, o Santa Fé enfrenta a Ferroviária na segunda-feira, às 17h30 (horário de Brasília).

A Sociedade Esportiva Kindermann pode ter feito o último jogo de sua história. Fundada em 1975, a equipe enfrenta graves problemas financeiros e as jogadoras decidiram participar da Libertadores feminina como um possível último ato do clube, e em busca do pagamento da competição. Após a morte do presidente Salézio Kindermann, no início do ano por Covid-19, a relação da Sociedade Esportiva com o Avaí ficou abalada. O tradicional time catarinense parou de repassar verbas e atrasou os salários das atletas.