Bahia demite Diego Dabove após seis jogos: ‘A escolha foi equivocada’

MAURO HORITA/ESTADÃO CONTEÚDO Diego Dabove comandando o Bahia em jogo contra o Corinthians



O Bahia anunciou na tarde desta quarta-feira, 6, que Diego Dabove não é mais o técnico da sua equipe principal. Anunciado no final de agosto, o treinador argentino esteve à frente do Tricolor em apenas seis partidas, somando três derrotas, dois empates e uma vitória, que colocaram o time dentro da zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro. Além do comandante, deixam o clube os auxiliares Guillermo Formica e Walter Ribonetto, além do preparador físico Agustín Buscaglia. Presidente da agremiação, Guilherme Bellintani explicou a decisão.

“Precisamos realizar uma correção de rumos. Não era algo que a gente gostaria de fazer, lamentamos bastante a situação, mas se a gente decidiu mudar tão rápido é uma prova de que a escolha terminou se mostrando equivocada – não no sentido da qualidade do trabalho, mas do ponto de vista de conhecimento do futebol brasileiro e do contexto do clube. Fazendo um balanço do dia a dia, dos resultados e dos desafios que temos pela frente, entendemos que essa é a medida correta no momento”, comentou o mandatário, em nota oficial. A expectativa, agora, é que o clube anuncie o novo técnico nas próximas horas, tendo Guto Ferreira como possível substituto do argentino. O próximo compromisso da equipe está marcado para sábado, 9, diante do Athletico, fora de casa, na Arena da Baixada.