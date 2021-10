Exclusivo: Nilson Cesar revela que medalhões do Corinthians pediram para Duílio não demitir Sylvinho 

O narrador do Grupo Jovem Pan listou os jogadores que se reuniram com o presidente do Alvinegro para segurar o técnico

Nilson Cesar revelou que grupo de jogadores do Corinthians pediu ao presidente para não demitir Sylvinho



Sylvinho está em alta com os torcedores do Corinthians. Com a vitória sobre o Bahia por 3 a 1, na última terça-feira, o Alvinegro paulista chegou ao décimo jogo consecutivo de invencibilidade sob o comando do treinador, subindo, ao menos momentaneamente, para a quarta colocação do Campeonato Brasileiro. A relação amistosa entre o técnico e a torcida, no entanto, poderia sequer acontecer. Isto porque, de acordo com informações de Nilson Cesar, narrador do Grupo Jovem Pan, alguns medalhões do elenco corintiano precisaram pedir ao presidente do Timão, Duílio Monteiro Alves, para que não demitisse o comandante.

A reunião, que contou com a presença de atletas veteranos, aconteceu em meio a um momento turbulento do time do Parque São Jorge. Vale lembrar que, mesmo identificado com o Corinthians, Sylvinho não teve vida fácil nos primeiros meses como treinador do Alvinegro, sofrendo com protestos após a eliminação precoce na Copa do Brasil e o baixo rendimento no Brasileirão. “Os jogadores do Corinthians, como Cássio, Gil, Fagner, Fábio Santos, Renato Augusto e Willian abraçaram o Sylvinho… Quem me falou isso foi um cara lá de dentro, que convive com o grupo e eu tenho certeza de que essa informação é certa. Inclusive, no momento difícil, quando a diretoria e parte da torcida pediam a demissão do treinador, esse grupo de jogadores segurou o Sylvinho. Esse grupo foi conversar com o presidente para não demitir o Sylvinho”, revelou durante o programa “Esporte em Discussão”.

