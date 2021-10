Douglas Luiz rebate crítica de Neto após ser convocado: ‘O palhaço da televisão’ 

A polêmica começou após o apresentador questionar Tite por chamar o meio-campista para defender o Brasil na rodada tripla das Eliminatórias Sul-Americanas da Copa do Mundo de 2022

O apresentador Neto, do Grupo Bandeirantes, questionou o treinador Tite por chamar o meio-campista Douglas Luiz para defender a seleção brasileira na rodada tripla das Eliminatórias Sul-Americanas da Copa do Mundo de 2022. No comando do programa “Donos da Bola”, o ex-jogador criticou o meio-campista do Aston Villa, da Inglaterra, pedindo a convocação do volante Danilo, revelado nas categorias de base do Palmeiras, em seu lugar. “Alguém no Brasil sabe quem joga no Aston Villa? Em que lugar está o Aston Villa? Como ele não convoca o Danilo, do Palmeiras? O Danilo fora é uma heresia. Uma vergonha”, desabafou nesta quarta-feira, 6.

Neto, entretanto, não contava que Douglas Luiz iria responder o seu comentário. Através do Twitter, o volante chamou o apresentador de “o palhaço da televisão”. Formado nas categorias de base do Vasco, o meio-campista não estava na lista divulgada por Tite em um primeiro momento. O jogador de 23 anos, porém, foi lembrado pelo técnico após Casemiro, do Real Madrid, ser cortado devido a uma infecção no dente. Na temporada 2021/22 do futebol europeu, Douglas soma seis partidas e duas assistências com a camisa do Aston Villa, o 10º colocado do Campeonato Inglês.