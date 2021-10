Tite define time titular da seleção brasileira contra a Venezuela; confira

Em busca de manter os 100% de aproveitamento nas Eliminatórias da Copa do Mundo de 2022, o técnico definiu a equipe principal com algumas novidades

Lucas Figueiredo / CBF Tite definiu o time principal da seleção brasileira para a partida contra a Venezuela



O treinador Tite, da seleção brasileira, encerrou nesta quarta-feira, 6, a preparação para a partida contra a Venezuela, marcada para as 20h30 (de Brasília) desta quinta-feira, em Caracas, válida pela 11ª rodada das Eliminatórias Sul-Americana da Copa do Mundo de 2022, no Catar. Em busca de manter os 100% de aproveitamento na competição, o técnico definiu a equipe principal com algumas novidades. Alisson, Guilherme Arana, Fabinho e Gabriel Jesus começarão o confronto como titulares. O goleiro ganhou a vaga de Weverton, do Palmeiras, dono do setor nos últimos jogos. Já o lateral-esquerdo do Atlético-MG, uma das sensações do Campeonato Brasileiro, será testado no lugar de Alex Sandro.

As outras duas mudanças de Tite devem-se a outros critério. Fabinho assumirá o posto de primeiro volante após Casemiro, do Real Madrid, ser cortado – o jogador revelado pelo São Paulo está com uma infecção no dente e não pôde se apresentar à seleção brasileira. Já Gabriel Jesus, que não atua pela Canarinho desde as quartas de final da Copa América, formará dupla de ataque com Gabriel Barbosa. Ele acabou ficando com a vaga de Neymar, suspenso contra a Venezuela após receber o segundo cartão amarelo no último jogo do Brasil. Assim, o time que entra em campo tem: Alisson; Danilo, Marquinhos, Thiago Silva e Guilherme Arana; Fabinho, Gerson, Éverton Ribeiro e Lucas Paquetá; Gabriel Jesus e Gabigol.