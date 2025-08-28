Bahia x Fluminense: confira a transmissão da Jovem Pan ao vivo

Aqui, você pode assistir à narração do jogo válido pela Copa do Brasil

Arte/Jovem Pan Confronto de ida será nan Arena Fonte Nova



Bahia e Fluminense se enfrentam nesta quinta-feira (28), em jogo válido pelas quartas de final da Copa do Brasil. A Jovem Pan apresenta todas as emoções do duelo ao vivo, às 19h (de Brasília). Além de transmitir a partida em AM 620 e FM 100,9, a JP traz a narração de José Manoel de Barros, comentários de Bruno Prado e reportagem de Guilherme Napolis no YouTube.

Confira a transmissão aqui