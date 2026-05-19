Quatro goleiros? Entenda por que Portugal anunciou 27 nomes na convocação

A Copa do Mundo permite a inscrição de apenas 26 nomes

Sergei GAPON / AFP A posição de goleiro é a única que pode ter mudanças em caso de lesão



A seleção de Portugal foi convocada nesta terça-feira (19) para a disputa da Copa do Mundo de 2026. Um detalhe, porém, chamou a atenção. Na lista final foram apresentados 27 nomes, enquanto a competição permite a inscrição de apenas 26 nomes.

Ricardo Velho, de 27 anos e que atua pelo Gençlerbirliği, da Turquia, foi chamado como “quarto” goleiro. Ele participou de algumas convocações da seleção de Roberto Martínez neste ciclo e irá como substituto caso algum dos goleiros se machuque.

A posição é a única que pode ter mudanças em caso de lesão. “Ricardo será o quarto goleiro, estamos usando a regra permitida, se existir uma lesão poderemos fazer a troca, é a posição que permite isso, e nossos treinamentos tem alta intensidade, ter um goleiro a mais ajudará nisso, será um período diferente, com seis dias entre os jogos, isso será fundamental”, explicou o técnico.

Convocação

Sem grandes surpresas na lista de 27 nomes, a equipe de Portugal será mais uma vez liderada pelo veterano Cristiano Ronaldo, que fará história ao disputar o Mundial pela sexta vez — um recorde absoluto no futebol.

A competição no continente americano poderá proporcionar mais um capítulo da histórica rivalidade com Lionel Messi. O craque argentino, que conduziu sua seleção à glória no Catar há quatro anos, também se prepara para disputar sua sexta Copa do Mundo.

A presença de Cristiano Ronaldo no torneio foi garantida após o atacante escapar de uma suspensão mais severa. Ele corria o risco de pegar um gancho de três jogos por ter sido expulso na última partida das Eliminatórias, contra a República da Irlanda, após acertar uma cotovelada em um adversário.

Além do capitão, a lista do espanhol Roberto Martínez conta com o reforço de João Félix, atual companheiro de CR7 no Al-Nassr. A base da equipe é formada por destaques das principais ligas europeias, incluindo o astro Bruno Fernandes, do Manchester United, e uma dupla do Manchester City: Bernardo Silva e Rúben Dias. O Paris Saint-Germain também cedeu peso à convocação, sendo representado por Vitinha, João Neves, Nuno Mendes e Gonçalo Ramos.

Na reta final de preparação para o Mundial, Portugal enfrentará Chile e Nigéria em amistosos. A seleção está no Grupo K e estreia na Copa do Mundo no dia 17 de junho, contra a República Democrática do Congo. Na sequência, a equipe enfrenta Uzbequistão e Colômbia, nos dias 23 e 27 de junho, respectivamente.

Confira a lista dos 27 convocados de Portugal:

Goleiros: Diogo Costa (Porto-POR), José Sá (Wolverhampton-ING), Rui Silva (Sporting-POR) e Ricardo Velho (Gençlerbirliği-TUR);

Defensores: Diogo Dalot (Manchester United-ING), Matheus Nunes e Rúben Dias (Manchester City-ING), Nelson Semedo (Fenerbahçe-TUR), João Cancelo (Barcelona-ESP), Nuno Mendes (PSG-FRA), Gonçalo Inácio (Sporting-POR), Renato Veiga (Villarreal-ESP) e Tomás Araújo (Benfica-POR);

Meio-campistas: Rúben Neves (Al-Hilal-SAU), Samu Costa (Mallorca-ESP), João Neves e Vitinha (PSG-FRA), Bruno Fernandes (Manchester United-ING) e Bernardo Silva (Manchester City-ING);

Atacantes: Cristiano Ronaldo e João Félix (Al-Nassr-SAU), Francisco Trincão (Sporting-POR), Francisco Conceição (Juventus-ITA), Pedro Neto (Chelsea-ING), Rafael Leão (Milan-ITA), Gonçalo Guedes (Real Sociedad-ESP) e Gonçalo Ramos (PSG-FRA);

*AFP