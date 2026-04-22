Bahia x Remo: onde assistir ao vivo, horário e transmissão

Duelo acontece pela 5ª fase da Copa do Brasil; saiba onde assistir ao vivo e acompanhar a transmissão

Rafael Rodrigues / Bahia Arena Fonte Nova



Bahia e Remo se enfrentam nesta quarta-feira (22), às 19h, na Arena Fonte Nova, em partida válida pelo jogo de ida da quinta fase da Copa do Brasil.

O Bahia vem de uma derrota por 2 x 0 para o Flamengo no domingo (19), pelo Campeonato Brasileiro. Já o Remo também vem de uma derrota, mas para o RB Bragantino, por 4 x 2, no domingo, também pelo campeonato nacional.

Onde assistir Bahia x Remo ao vivo

A partida será transmitida ao vivo pelo Premiere (pay-per-view) e pelo Sportv (TV fechada).