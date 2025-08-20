Bap vibra com patrocínio do Flamengo e mira gigante espanhol: ‘Real Madrid das Américas’

Dono do maior contrato de patrocínio de futebol do país, após o clube aprovar a Betano como o novo patrocinador master na noite desta terça-feira, Luiz Eduardo Baptista, o Bap, presidente do Flamengo, celebrou a concretização do negócio, que pode render quase R$ 1 bilhão ao time carioca em três anos. Em entrevista ao canal oficial do clube no Youtube, nesta quarta-feira (20), o dirigente comentou sobre a negociação e disse que a agremiação carioca tem o objetivo de ser o “Real Madrid das Américas”.

“A gente quer ser o Real Madrid das Américas. Não é soberba, isso é um elogio implícito ao que o Real conseguiu construir. Eles vivem uma realidade comercial e financeira diferente, mas o Flamengo está dando seus passos no Brasil, na região que estamos inseridos”, comentou.

Em seu discurso, Bap disse que o gigante espanhol, assim como o clube carioca, não é uma SAF, e mesmo assim ostenta a condição de clube mais vencedor do mundo. “Temos que ter muita admiração pelo Real Madrid. Num mundo das SAFs, o Real é como o Flamengo, não tem dono”, discursou. “Quem sabe daqui a 10 anos onde nós estaremos? As coisas mudam muito no mundo. Sonhar grande e pequeno custa a mesma coisa, vamos mirar na lua, porque se errarmos, estaremos nas estrelas”, completou o dirigente.

O contrato de patrocínio, assinado na noite de terça-feira (19), inicia uma parceria de 40 meses, que vai até o fim de 2028. Além do time profissional de futebol masculino, o acordo abrange também o futebol feminino, os esportes olímpicos e a Flamengo TV. “Nos atraiu a possibilidade de trabalhar outras modalidades e as novas frentes de negócios do Flamengo. Vamos colaborar com novos estúdios da Flamengo TV, e levar experiências para mais sócios Nação Sem Fronteiras, pois nem todos podem vir ao Maracanã”, disse Guilherme Figueiredo, diretor comercial da Betano no Brasil.

Siga o canal da Jovem Pan Esportes e receba as principais notícias no seu WhatsApp! WhatsApp

Pelo acordo, o Flamengo vai receber o montante de R$ 895 milhões até o fim de 2028. Bap prefere tratar essa iniciativa com a Betano como uma “parceria” e explicou o uso da denominação. “Parceria não é apenas você estampar a marca na camisa, é um trabalho contínuo de construção de valor para ambas as marcas, todos os dias. Nós temos muito que construir dentro e fora das quatro linhas e vocês vão perceber isso ao longo do tempo, que seremos muito ativos no sentido de promover essa parceria. Essa é a diferença”, explicou o mandatário.

A marca, que deve estrear neste domingo (24), no compromisso diante do Grêmio, no Maracanã, pelo Campeonato Brasileiro, vai estampar a posição master das camisas oficiais de jogo e treino de futebol masculino, feminino e basquete.

*Com informações do Estadão Conteúdo

Publicado por Nícolas Robert