Jovem Pan > Esportes > Futebol > Bap vibra com patrocínio do Flamengo e mira gigante espanhol: ‘Real Madrid das Américas’

Bap vibra com patrocínio do Flamengo e mira gigante espanhol: ‘Real Madrid das Américas’

Rubro-negro vai receber R$ 895 milhões até o fim de 2028 pelo acordo com a Betano; marca deve estrear na partida contra o Grêmio, domingo, pelo Campeonato Brasileiro

  • Por Jovem Pan
  • 20/08/2025 12h56
  • BlueSky
Gilvan de Souza/CRF Luiz Eduardo Baptista, o Bap, presidente do Flamengo Luiz Eduardo Baptista, o Bap, presidente do Flamengo

Dono do maior contrato de patrocínio de futebol do país, após o clube aprovar a Betano como o novo patrocinador master na noite desta terça-feira, Luiz Eduardo Baptista, o Bap, presidente do Flamengo, celebrou a concretização do negócio, que pode render quase R$ 1 bilhão ao time carioca em três anos. Em entrevista ao canal oficial do clube no Youtube, nesta quarta-feira (20), o dirigente comentou sobre a negociação e disse que a agremiação carioca tem o objetivo de ser o “Real Madrid das Américas”.

“A gente quer ser o Real Madrid das Américas. Não é soberba, isso é um elogio implícito ao que o Real conseguiu construir. Eles vivem uma realidade comercial e financeira diferente, mas o Flamengo está dando seus passos no Brasil, na região que estamos inseridos”, comentou.

Em seu discurso, Bap disse que o gigante espanhol, assim como o clube carioca, não é uma SAF, e mesmo assim ostenta a condição de clube mais vencedor do mundo. “Temos que ter muita admiração pelo Real Madrid. Num mundo das SAFs, o Real é como o Flamengo, não tem dono”, discursou. “Quem sabe daqui a 10 anos onde nós estaremos? As coisas mudam muito no mundo. Sonhar grande e pequeno custa a mesma coisa, vamos mirar na lua, porque se errarmos, estaremos nas estrelas”, completou o dirigente.

O contrato de patrocínio, assinado na noite de terça-feira (19), inicia uma parceria de 40 meses, que vai até o fim de 2028. Além do time profissional de futebol masculino, o acordo abrange também o futebol feminino, os esportes olímpicos e a Flamengo TV. “Nos atraiu a possibilidade de trabalhar outras modalidades e as novas frentes de negócios do Flamengo. Vamos colaborar com novos estúdios da Flamengo TV, e levar experiências para mais sócios Nação Sem Fronteiras, pois nem todos podem vir ao Maracanã”, disse Guilherme Figueiredo, diretor comercial da Betano no Brasil.

cta_logo_jp
Siga o canal da Jovem Pan Esportes e receba as principais notícias no seu WhatsApp!
WhatsApp

Pelo acordo, o Flamengo vai receber o montante de R$ 895 milhões até o fim de 2028. Bap prefere tratar essa iniciativa com a Betano como uma “parceria” e explicou o uso da denominação. “Parceria não é apenas você estampar a marca na camisa, é um trabalho contínuo de construção de valor para ambas as marcas, todos os dias. Nós temos muito que construir dentro e fora das quatro linhas e vocês vão perceber isso ao longo do tempo, que seremos muito ativos no sentido de promover essa parceria. Essa é a diferença”, explicou o mandatário.

A marca, que deve estrear neste domingo (24), no compromisso diante do Grêmio, no Maracanã, pelo Campeonato Brasileiro, vai estampar a posição master das camisas oficiais de jogo e treino de futebol masculino, feminino e basquete.

*Com informações do Estadão Conteúdo

Publicado por Nícolas Robert

Leia também

Portuguesa apresenta projeto de novo Canindé com capacidade para 46 mil torcedores
Presidente da CBF diz que vetou camisa vermelha para Copa do Mundo de 2026
  • BlueSky

Comentários

Conteúdo para assinantes. Assine JP Premium.
Torne-se um assinante >