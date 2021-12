Benfica desmente que Jorge Jesus tenha manifestado desejo de voltar ao Brasil

Técnico português é cotado para assumir o comando do Flamengo; dirigentes do rubro-negro se encontraram com o treinador nesta terça

Reprodução/Benfica 'Sim' de Jorge Jesus ao Flamengo foi divulgado pela CNN Portugal



O Benfica desmentiu nesta quarta-feira, 22, que o treinador Jorge Jesus tenha manifestado o desejo de voltar ao comando do Flamengo. Na terça-feira, 21, vice-presidente do rubro-negro, Marcos Braz, e o diretor-executivo Bruno Spindel visitaram a casa do técnico português. A informação foi confirmada por João de Deus, o técnico adjunto do Benfica, em coletiva de imprensa. Após o encontro, a CNN Portugal publicou uma matéria dizendo que Jesus teria manifestado aos dirigentes do Flamengo o desejo de regressar imediatamente ao Brasil. O Mister, como é chamado pelo jogadores, tem contrato com o Benfica até junho de 2022 e o rompimento acarretaria uma multa bilionária.

Em nota técnica, o time português desmentiu a emissora e a acusou de disseminar notícias falsas. “Jorge Jesus tem contrato com o Sport Lisboa e Benfica e está focado nos objetivos desportivos do Clube, sendo manifestamente falso e descabido que tenha demonstrado qualquer vontade de regressar ao Brasil nesta altura”, iniciou o documento. “O Sport Lisboa e Benfica lamenta que, na véspera de uma partida decisiva para a sua continuidade na Taça de Portugal, um órgão de informação com a chancela CNN se predisponha a disseminar informações falsas e já desmentidas em direto pelo próprio representante do Flamengo”, continuou o documento, que finalizou: “Jorge Jesus, ao contrário do que foi divulgado pela CNN Portugal, não deseja voltar ao Brasil, mas sim voltar a ser campeão pelo Sport Lisboa e Benfica.”