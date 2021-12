Steve Kerr, do Golden State Warriors, será o novo técnico da seleção masculina de basquete dos EUA

Treinador de 56 anos substituirá Gregg Popovich que está no cargo desde 2017

Reprodução/ Twitter Steve Kerr (a esquerda) irá substituir Popovich (a direita) no comando da seleção



O jornalista da ESPN americana, Adrian Wojnarowski, informou na tarde desta sexta-feira, 10, que o técnico do Golden State Warriors, Steve Kerr, irá substituir Gregg Popovich no comando da seleção masculina de basquete dos Estados Unidos. Kerr irá conciliar os dois cargos e terá como assistentes Monty Williams (Phoenix Suns), Erik Spoelstra (Miami Heat) e Mark Few (Gonzaga University). O ciclo inicial irá até os Jogos Olímpicos de Paris 2024 e engloba a Copa do Mundo de 2023. Steve Kerr está com 56 anos e tem uma carreira vencedora como treinador e jogador. Como atleta foi pentacampeão da NBA com o Chicago Bulls de Michael Jordan, além de ter conquistado o ouro na Copa do Mundo de 1986. Como técnico é tricampeão com o Warriors, foi eleito técnico do ano em 2016 e comandou por duas vezes o All-Star Game (2015 e 2017). Nos Jogos Olímpicos de Tóquio 2020 levou o ouro exercendo o cargo de assistente técnico. Gregg Popovich chegou à seleção dos EUA em 2002 como assistente e assumiu o cargo principal em 2017.