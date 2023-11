Boca Juniors 0 x 0 Fluminense: Acompanhe minuto a minuto a final da Copa Libertadores da América 2023

Decisão do principal torneio da América do Sul acontece no Estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro

Divulgação/@Libertadores Boca Juniors e Fluminense se enfrentam na final da Libertadores da América 2023



17′ – Que perigo! Em contra-ataque, Cavani é encontrado dentro da área. O atacante poderia ter chutado, mas ajeitou para atrás e entregou para a defesa tricolor.

16′ – Boca começa a sair um pouco mais. Desta vez, Fabra desceu para o ataque e tentou ajeitar cruzamento para trás, mas deu de bandeja para a defesa do Flu.

15′ – Resposta do Boca! Merentiel arrisca de longa distância, mas Fábio encaixa segura sem dar rebote.

14′ – Jogo está pegado no Maracanã!

13′ – Romero! Cano desvia cruzamento de Marcelo e manda nas mãos do goleiro do Boca Juniors. Foi a primeira finalização da partida.

12′- Samuel Xavier recebe falta de Cavani pela direita. Vem bola na área!

11′ – Arias tenta aplicar “drible da vaca” em marcador, mas deixa a bola escapar pela linha de fundo. Tiro de meta a favor do Boca.

09′ – Agora o árbitro deu! Em novo duelo Keno x Advíncula, o brasileiro aplica um chapéu, mas é parado com falta.

08′ – Ganso não alcança passe de Keno e comete a falta na sequência. Jogo parado.

07′ – Fluminense troca passes, roda o jogo e tenta encontrar espaços na fechada defesa argentina.

06′ – Segue o jogo! Em nova disputa no lado esquerdo do ataque do Fluminense, Keno perde a bola para Advíncula e reclama de falta. O árbitro Wilmar Roldán manda a partida continuar.

05′ – Keno tenta jogada individual pela esquerda, mas perde duelo com Advíncula.

04′ – Fluminense tenta construir jogada pela esquerda, mas Arias deixa a bola escapar pela linha de fundo. Por enquanto, é ataque x defesa no Maracanã.

03′ – Marcelo bate escanteio para o meio da área, mas a defesa do Boca Juniors tira o perigo.

02′ – Cano recebe de Samuel Xavier, cruza pela direita e arruma escanteio para o Fluminense.

01′ – Ao seu estilo, o Fluminense começa trabalhando a bola e trocando passes. O Boca Juniors marca em seu campo defensivo.

COMEÇA O JOGO: A bola começa a rolar no Maracanã! É jogo decisivo para Fluminense e Boca Juniors. Você acompanha tudo no site da Jovem Pan

PRÉ-JOGO: Medo de zicar? Ninguém tocou a taça da Libertadores na entrada do gramado.

PRÉ-JOGO: Medo de zicar? Ninguém tocou a taça da Libertadores na entrada do gramado.

PRÉ-JOGO: Felipe Melo, um dos líderes do Fluminense, chora enquanto o hino brasileiro é tocado. É decisão!

PRÉ-JOGO: Os hinos da Argentina e do Brasil são entoados neste momento.

PRÉ-JOGO: Os jogadores de Fluminense e Boca Juniors entram no gramado lado a lado.

PRÉ-JOGO: “Vamos, tricolores. Chegou a hora, vamos ganhar a Libertadores”. A torcida do Fluminense canta a música que fez sucesso nesta campanha.

PRÉ-JOGO: Conmebol realiza a cerimônia de encerramento neste momento. No centro do gramado do Maracanã, a entidade colocou uma taça gigantesca da Libertadores. Enquanto isso, diversos torcedores balançam as bandeiras de Boca Juniors e Fluminense. A festa está bonita!

PRÉ-JOGO: Tem torcedor especial. Técnico Carlo Ancelotti, do Real Madrid, afirmou que deseja ver o Fluminense campeão.

PRÉ-JOGO: Tem torcedor especial. Técnico Carlo Ancelotti, do Real Madrid, afirmou que deseja ver o Fluminense campeão.

PRÉ-JOGO: Torcida do Fluminense faz festa nas arquibancadas. Que clima!

PRÉ-JOGO: Torcida do Fluminense faz festa nas arquibancadas. Que clima!

PRÉ-JOGO: Em meia hora, a bola rola. Como está a ansiedade por aí? Os jogadores já estão nos ajustes finais.

PRÉ-JOGO: Muito longe? Que nada! Torcedores do Boca Juniors percorreram mais de 2.600 kms para apoiar seu time no Rio de Janeiro. Muitos já entraram no Maracanã.

PRÉ-JOGO: Os jogadores do Fluminense já estão no gramado para o aquecimento. Falta pouco para a bola rolar no Maracanã!

PRÉ-JOGO: Os jogadores do Fluminense já estão no gramado para o aquecimento. Falta pouco para a bola rolar no Maracanã!

PRÉ-JOGO: Já o Fluminense liderou uma chave com River Plate, Sporting Cristal e The Strongest. Depois, o Tricolor das Laranjeiras desclassificou Argentinos Juniors, Olimpia e Internacional. Todas classificações ocorreram no tempo regulamentar.

PRÉ-JOGO: O Boca Juniors teve uma campanha curiosa até chegar à final. Após passar na liderança do Grupo F, com Deportivo Pereira, Colo-Colo e Monagas, o time argentino não ganhou nenhuma partida. No mata-mata, os Xeneixes empataram todos os jogos, eliminando Nacional, Racing e Palmeiras nas penalidades.

PRÉ-JOGO: O experiente Wilmar Roldán, da Colômbia, será o árbitro principal do jogo. Ele será auxiliado pelos compatriotas Alexander Guzmán e Dionísio Ruiz. Já o VAR será comandado por Juan Lara, do Chile.

PRÉ-JOGO: Já Fernando Diniz definiu o Fluminense com: Fábio; Sérgio Xavier, Nino, Felipe Melo e Marcelo; André, Martinelli e Paulo Henrique Ganso; John Arias, Keno e Germán Cano.

PRÉ-JOGO: O Boca Juniors, do treinador Jorge Almirón, está escalado com: Sergio Romero; Advíncula, Figal, Valentini e Fabra; Guillermo Fernández, Ezequiel Fernández, Medina e Barco; Merentiel e Cavani.

PRÉ-JOGO: Dono de seis taças da Libertadores, o Boca Juniors busca o hepta para igualar o Independiente como maior campeão continental. Já o Fluminense, que amargou o vice na edição de 2008, tenta o título inédito no principal torneio da América do Sul.

PRÉ-JOGO: Olá! Acompanhe minuto a minuto a final da Copa Libertadores da América 2023! Boca Juniors e Fluminense medem forças no Estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro, neste sábado, 4. A bola rola a partir das 17 horas (de Brasília).