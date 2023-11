Torcedores do Boca Juniors tentam entrar no Maracanã sem ingresso e provocam confusão com a PM

Time argentino enfrenta o Fluminense na decisão da Libertadores a partir das 17 horas (de Brasília)

PETER ILICCIEV/ENQUADRAR/ESTADÃO CONTEÚDO Torcedores do Boca Juniors caminham rumo ao Maracanã



Torcedores do Boca Juniors entraram em conflito com a polícia militar horas antes da final da Copa Libertadores da América 2023, diante do Fluminense, na tarde deste sábado, 4. Sem ingressos, muitos argentinos tentaram entrar no Maracanã, no Rio de Janeiro, palco da partida, mas foram contidos pela PM. De acordo com o repórter Giovanni Chacon, do Grupo Jovem Pan, ainda não há relatos de invasão ao estádio. Muitos “hermanos” devem acompanhar a partida em um telão colocado no Sambódromo da Sapucaí. Ao longo desta semana, “hinchas” do Boca entraram em conflito com torcedores no bairro de Copacabana. Após as cenas lamentáveis, torcidas organizadas do Flu pediram paz antes da decisão. O Tricolor das Laranjeiras busca o título inédito, enquanto o Boca tenta o hepta.