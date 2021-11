Bolívia goleia por 3 a 0 e complica situação do Uruguai nas Eliminatórias

Arce, ex-Corinthians, brilha com dois gols e uma assistência; Marcelo Moreno também marca, mas perde pênalti

Martin Alipaz / EFE Jogadores bolivianos comemoram gol de Juan Arce contra o Uruguai nas Eliminatórias Sul-Americanas



A Bolívia venceu o Uruguai por 3 a 0 nesta terça, 16, no estádio Hernando Siles, em La Paz, e complicou a situação do adversário nas Eliminatórias Sul-Americanas. Juan Arce, ex-Corinthians, abriu o placar em falha do goleiro Muslera, aos 30 minutos do primeiro tempo. Aos 44, Marcelo Moreno, do Cruzeiro, fez o segundo de cabeça após cobrança de escanteio e Arce fechou o placar aos 33 do segundo tempo, pouco depois de Moreno perder um pênalti. Com o resultado, a equipe boliviana sobe para o oitavo lugar com 15 pontos e volta à briga por uma vaga na Copa do Mundo do Catar, enquanto o Uruguai, com um ponto nos últimos seis jogos, cai para sétimo, com 16, e vê a situação se complicar.