Confira todas as seleções europeias classificadas para a Copa de 2022 e as que disputarão a repescagem

Alemanha, Inglaterra e Dinamarca passaram com facilidade em seus grupos; Itália e Portugal irão para a repescagem

Reprodução/ Twitter @dfb Alemanha foi a primeira seleção europeia a se classificar para o Mundial



As eliminatórias europeias para a Copa do Mundo do Catar em 2022 terminaram nesta terça-feira, 16, com algumas surpresas. Campeãs mundiais como Inglaterra e Alemanha não tiveram muitas dificuldades para se classificarem ao Mundial do próximo ano, mas seleções tradicionais terão que disputar a repescagem como Itália e Portugal. As histórias mais interessantes dessa disputa ficaram no Grupo J com a Macedônia do Norte ficando em segundo no grupo da Alemanha e no Grupo H com a Croácia se classificando no último jogo, com gol contra, e empurrando a Rússia para a repescagem. Seleções ascendentes como a Dinamarca, que chamou atenção na Eurocopa, fizeram ótima campanha e avançaram direto. A Suíça conseguiu ultrapassar a Itália no saldo de gols na última rodada e também avançou, assim como a Sérvia deixando Cristiano Ronaldo e companhia pelo caminho. A repescagem para o Mundial acontece em março de 2022 e a Copa entre novembro e dezembro.

Confira abaixo as seleções europeias classificadas para a Copa do Mundo de 2022:

Sérvia

Espanha

Suíça

França

Bélgica

Dinamarca

Holanda

Croácia

Inglaterra

Alemanha

Confira as seleções que irão disputar a repescagem:

Portugal

Suécia

Itália

Ucrânia

País de Gales

Escócia

Turquia

Rússia

Polônia

Macedônia do Norte

República Tcheca