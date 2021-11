Holanda vence e garante vaga direta na Copa; Turquia e Ucrânia vão para a repescagem

Sem Haaland, Noruega pouco ameaça os holandeses e acaba sem vaga no torneio do Catar em 2022

KOEN VAN WEEL / EPA / EFE Berjwijn fez um gol e deu uma assistência na vitória da Holanda sobre a Noruega



A Holanda não fez um bom jogo, mas garantiu a vaga na Copa do Mundo de 2022 ao vencer a Noruega por 2 a 0 no estádio Feyenoord, em Roterdã. No outro jogo do grupo, a Turquia virou sobre Montenegro e garantiu vaga na repescagem da Copa do Mundo, superando os noruegueses na pontuação. O grupo G das Eliminatórias Europeias terminou com a Holanda em primeiro lugar com 23 pontos, a Turquia em segundo com 21 e a Noruega em terceiro com 19. Na partida disputada em Roterdã, a Holanda ficou mais com a bola, mas pouco ameaçou o gol adversário até uma jogada bem tramada que terminou em uma bomba de Bergwijn no alto, para abrir o placar aos 38 do segundo tempo. Sem sua principal estrela, o atacante Haaland, a Noruega pouco pode fazer para reagir. Em contra-ataque mortal já nos acréscimos, Bergwijn rolou para Depay marcar o segundo. No outro jogo, Béciraj fez 1 a 0 para Montenegro, mas Akturkoglu e Kökçü viraram. Agora, os turcos poderão enfrentar Portugal, Itália, ou outras onze seleções em uma ‘semifinal’ e uma ‘final’ na repescagem. Em outro grupo, a França bateu a Finlândia com gols de Benzema e Mbappé e tirou o adversário da repescagem – os finlandeses foram ultrapassados pela Ucrânia, que superou a Bósnia.