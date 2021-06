Bolsonaro confirma a realização da Copa América no Brasil e anuncia sedes

De acordo com presidente, jogos serão realizados no Distrito Federal e nos Estados de Goiás, Mato Grosso, Rio de Janeiro e ‘mais um que chegou um pouco atrasado’

Presidente confirmou a realização do evento nesta terça-feira, 1º



O presidente Jair Bolsonaro (sem partido) confirmou que a Copa América 2021 será realizada no Brasil. A informação foi dada pelo mandatário nesta terça-feira, 1º, durante o evento de assinatura de transferência de tecnologia da vacina entre a AstraZeneca e o governo federal. Além de confirmar a realização do evento, Bolsonaro anunciou quatro dos cinco Estados-sedes: Distrito Federal, Goiás, Mato Grosso e Rio de Janeiro. “Definimos em comum acordo com os governadores. Tem mais um agora, que chegou um pouco atrasado, também se prontificando a sediar a Copa América. Então, ao que tudo indica, prezado [Marcelo] Queiroga, seguindo os mesmos protocolos, o Brasil sediará a Copa América”, disse o presidente, dirigindo-se ao seu ministro da Saúde.

Como não citou o nome do quinto Estado, cogitou-se que São Paulo seria essa sede. O governador João Doria (PSDB) havia colocado os equipamentos esportivos sob sua administração à disposição da Conmebol e do governo brasileiro. No entanto, minutos depois da confirmação nesta terça, o tucano anunciou que os estádios paulistas não receberão jogos da competição entre seleções. O torneio começará no próximo dia 13 com a partida entre Argentina, que sediaria o torneio anteriormente, e o Chile. Os argentinos desistiram de receber a Copa América por conta da situação da pandemia de Covid-19. A Colômbia, outro país que abandonou a organização, justificou que os protestos que ocorrem no país a impedem de sediar o evento.

*Com informações da repórter Luciana Verdolin