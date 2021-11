Luciano sofre fratura no punho e desfalca o São Paulo no Campeonato Brasileiro

Por conta da lesão, o atacante precisará passar por uma cirurgia e será baixa na partida contra o Athletico-PR

Rubens Chiri / saopaulofc Luciano marcou o segundo gol do São Paulo contra o Palmeiras



O São Paulo informou, na tarde deste sábado, 20, que Luciano sofreu uma fratura no escafóide esquerdo, pequeno osso que fica na região do punho, na vitória sobre o Palmeiras, na última quarta-feira. Por conta da lesão, o atacante precisará passar por uma cirurgia e será desfalque na partida contra o Athletico-PR, marcada para a próxima quarta-feira, 23, no Morumbi, pela 34ª rodada do Campeonato Brasileiro – Jonathan Calleri deverá ser seu substituto. Médico do Tricolor, Tadeu Moreno explicou que o por que o jogador não poderá entrar em campo com uma espécie de proteção.

“Por ser uma fratura totalmente articular, não há como ele jogar com uma proteção. Seria muito arriscado. Qualquer queda que ele tenha e que eventualmente cause um novo desvio resultaria em uma sequela em todo o punho, com limitação de movimento e muitas vezes até com necessidade de novos procedimentos cirúrgicos. Seria um quadro complicado, diferente de uma fratura que não é articular, por isso a necessidade cirúrgica neste momento”, disse o médico do clube.

O procedimento será realizado pelo cirurgião Fernando Penteado, da equipe do ortopedista Moises Cohen, no Hospital Albert Einstein, em São Paulo. Luciano deverá receber alta no domingo e na próxima semana inicia o processo de recuperação no REFFIS. Já o Tricolor paulista, 14º colocado na tabela, busca somar mais alguns pontos para não ser rebaixado para a Série do Campeonato Brasileiro do ano que vem. Além do Furacão, o time de Rogério Ceni ainda encara nesta temporada o Sport (casa), Grêmio (fora), Juventude (casa) e América-MG (fora).