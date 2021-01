Botafogo coloca o estádio Nilton Santos à disposição como ponto de vacinação contra Covid-19

Presidente Durcesio Mello gravou um vídeo anunciando a ação e pedindo para que os torcedores se cuidem nesse período de pandemia

Reprodução/ site botafogo.com.br Estádio Nilton Santos foi oferecido ao governo do RJ para vacinação contra Covid-19



Os clubes estão cada vez mais engajados na luta contra a Covid-19. Depois de Corinthians e São Paulo disponibilizarem ao governo de São Paulo seus estádios como postos de vacinação, foi a vez do Botafogo também oferecer as dependências do estádio Nilton Santos para o combate à doença. Na tarde desta quinta-feira, 14, o clube postou um comunicado em suas redes sociais anunciando a ação. “Ciente de sua responsabilidade social, Botafogo coloca à disposição das autoridades o Estádio Nilton Santos e as demais sedes para colaborarem como pontos de vacinação”, escreveu em seu Twitter. O presidente Durcesio Mello gravou um vídeo em que pede para os torcedores se cuidarem. “Torcida do Botafogo, espero que todos estejam tomando os cuidados necessários durante a pandemia e seguindo os protocolos de saúde. Muito obrigado e se cuidem”, disse.

O Botafogo não tem passado por momentos fáceis nesta temporada. Fora de campo há muitos problemas financeiros e de gestão e dentro dele, a equipe luta para não ser rebaixada no campeonato nacional. Em penúltimo no Brasileirão (23 pontos conquistados em 87 possíveis), o Botafogo está há apenas três pontos do primeiro colocado na zona de rebaixamento, que é o Bahia. Faltando oito rodadas para o fim do campeonato, a equipe treinada por Eduardo Barroca tem na próxima rodada o Santos, que vem de classificação na Copa Libertadores.