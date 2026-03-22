Botafogo demite o técnico argentino Martín Anselmi

Treinador deixa o clube carioca após 18 jogos, tendo conquistado sete vitórias, dois empates e nove derrotas, além de uma eliminação na 3ª fase da Pré-Libertadores

THIAGO RIBEIRO/AGIF - AGÊNCIA DE FOTOGRAFIA/ESTADÃO CONTEÚDO Martín Anselmi não é mais o treinador do Botafogo



O técnico argentino Martín Anselmi não faz mais parte do Botafogo. O clube anunciou a saída do treinador após uma reunião realizada neste domingo (22). A demissão acontece após o time carioca vir de vitória sobre o Red Bull Bragantino no sábado (21), em Bragança Paulista, pelo placar de 2 a 1.

Por meio de nota divulgada em suas redes sociais, o alvinegro informa que o profissional foi comunicado do desligamento pela manhã. Com uma campanha bastante irregular no Campeonato Brasileiro, ele deixa o clube na parte inferior da tabela. Em seis rodadas, a equipe obteve duas vitórias e acumulou quatro derrotas.

“Embora tenhamos grande apreço por Anselmi e sua comissão técnica, além de muito respeito por sua dedicação e ética de trabalho, não vimos a evolução, o progresso e os resultados que esperamos de um clube campeão e acreditamos que uma mudança é necessária para atingir os objetivos nesta temporada e além”, diz parte do texto do comunicado.

Ainda de acordo com a nota, o clube informa que John Textor e o Departamento de Futebol “estão no mercado em busca de um novo treinador para os desafios da temporada 2026”.

O Botafogo anuncia que o argentino Martín Anselmi não é mais o treinador da equipe principal. A decisão foi comunicada ao profissional na manhã deste domingo (22). Embora tenhamos grande apreço por Anselmi e sua comissão técnica, além de muito respeito por sua dedicação e ética… pic.twitter.com/MgyBmESIGK — Botafogo F.R. (@Botafogo) March 22, 2026

Enquanto o novo nome não é anunciado, o comandante da equipe sub-20, Rodrigo Bellão, assumirá a missão de liderar o elenco profissional de forma interina. A reapresentação dos jogadores está marcada para esta terça-feira (24).

Sem conseguir implementar a sua filosofia de jogo, o argentino já vinha sendo questionado pela eliminação da equipe na 3ª fase da pré-Libertadores ao ser derrotado pelo Barcelona de Guayaquil no Rio. Ele deixa o time carioca após 18 jogos. Neste período, ele obteve sete vitórias, dois empates e nove derrotas.

*Com informações do Estadão Conteúdo