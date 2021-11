Botafogo goleia o Vasco em São Januário e assume a liderança da Série B

Cruzmaltino vê chance de subir para a primeira divisão praticamente acabar e torcida faz confusão no estádio

MARCELLO DIAS / DIA ESPORTIVO / ESTADÃO CONTEÚDO Marco Antônio fez dois gols para o Botafogo contra o Vasco no primeiro tempo



O Botafogo não tomou conhecimento do Vasco em clássico disputado na tarde deste domingo, 7, em São Januário, em jogo da 34ª rodada da Série B do Brasileirão. A equipe comandada por Enderson Moreira goleou o rival por 4 a 0 e assumiu a liderança da Série B, ultrapassando o Coritiba, que perdeu para o Náutico no sábado, 6. Já o Vasco vê as chances de subir ficarem cada vez mais remotas. Na partida, o Botafogo teve um começo avassalador: abriu o placar com Marco Antônio aos 12 minutos do primeiro tempo e ampliou com Rafael Navarro aos 20. Pouco depois, Léo Matos, do Vasco, foi expulso. Aos 36 da primeira etapa, Marco Antônio fez o segundo gol dele no jogo, o terceiro do Botafogo. No intervalo, torcedores do Vasco começaram a deixar o estádio e confusões surgiram na arquibancada, com a Polícia Militar intervindo. No segundo tempo, Diego Gonçalves fez o quarto do Botafogo e deu números finais à partida. Após o término do jogo, mais confusão: torcedores tentaram pular o alambrado, sem sucesso, e novamente foram contidos por policiais e seguranças do Vasco.