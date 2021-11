Rony e Raphael Veiga brilham e Palmeiras derrota o Santos na Vila Belmiro

Alviverde reassume vice-liderança temporariamente e equipe santista volta a se preocupar com a zona de rebaixamento

VICTOR MONTEIRO / W9 PRESS / ESTADÃO CONTEÚDO Tanto Rony quanto Raphael Veiga fizeram gol e deram assistência contra o Santos



O Palmeiras derrotou o Santos por 2 a 0 na tarde deste domingo, 7, na Vila Belmiro, em jogo da 30ª rodada do Campeonato Brasileiro. Com o resultado, o time alviverde chega a 55 pontos e reassume a vice-liderança temporariamente – o Flamengo, que ainda joga na rodada, pode ir a 56. O Santos estaciona nos 35 pontos e fica na 15ª posição, com cinco pontos a mais que o Sport, que abre a zona de rebaixamento. O jogo começou intenso, com Raniel girando e batendo perto do gol. O Palmeiras respondeu com cruzamento de Piquerez que Rony escorou de leve. No final do primeiro tempo, Rony fez 1 a 0 para o Palmeiras, mas o árbitro Raphael Claus considerou que Dudu havia dominado com a mão intencionalmente antes de passar e anulou. No lance seguinte, Rony aproveitou cruzamento rasteiro de Raphael Veiga e fez o gol – esse valeu.

No início do segundo tempo, o Santos buscou o empate e pressionou nos minutos iniciais, em chute de Vinicius Zanocelo que Weverton defendeu e outra bomba de Lucas Braga que o arqueiro alviverde desviou e explodiu na trave. Rony chegou a marcar mais um gol, que foi anulado por impedimento. Depois, o atacante deu assistência para Raphael Veiga bater no ângulo e dar números finais à partida. O time santista sentiu o gol e pouco ameaçou o adversário após sofrer o segundo tento, apesar do apoio da arquibancada continuar aparecendo, e os palmeirenses diminuíram o ritmo.