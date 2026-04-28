Botafogo x Independiente Petrolero: onde assistir ao vivo, horário e transmissão

Duelo acontece pela 2ª rodada da fase de grupos da Copa Sul-Americana; saiba onde assistir ao vivo e acompanhar a transmissão

WILLIAM FELISMINO DA SILVA/ENQUADRAR/ESTADÃO CONTEÚDO Botafogo e Independiente Petrolero se enfrentam nesta terça-feira (28), às 19h, no Estádio Nilton Santos, em partida válida pela segunda rodada da fase de grupos da Copa Sul-Americana



Botafogo e Independiente Petrolero se enfrentam nesta terça-feira (28), às 19h, no Estádio Nilton Santos, em partida válida pela segunda rodada da fase de grupos da Copa Sul-Americana.

O Botafogo vem de um empate por 2 x 2 com o Internacional no sábado (25), pelo Campeonato Brasileiro. Já o Independiente Petrolero vem de uma vitória contra o Universitario de Vinto, por 2 x 0, na sexta-feira (24), pelo Campeonato Boliviano.

Onde assistir Botafogo x Independiente Petrolero ao vivo

A partida será transmitida ao vivo pela ESPN (TV fechada) e pelo Disney+ (streaming).