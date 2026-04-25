Botafogo x Internacional: onde assistir ao vivo, horário e transmissão

Botafogo e Internacional se enfrentam pelo Campeonato Brasileiro neste sábado, às 18h30, no Mané Garrincha; saiba onde assistir ao vivo e acompanhar a transmissão

Vitor Silva/Botafogo. Edenilson. BOTAFOGO x Bangu pelo Campeonato Carioca no Estadio Nilton Santos, 07 de Marco de 2026, Rio de Janeiro, RJ, Brasil



Botafogo e Internacional se enfrentam neste sábado (25), às 18h30, no Mané Garrincha, em Brasília, em partida válida pelo Campeonato Brasileiro. O duelo acontece pela 13ª rodada da competição e coloca frente a frente duas equipes em momentos similares no campeonato.

O Botafogo ocupa atualmente a nona colocação, com 16 pontos, e busca manter a sequência positiva que vem somando nos últimos jogos, em que acumula três vitórias e um empate. Do outro lado, o Internacional aparece em 14º lugar, soma 13 pontos e tenta voltar a vencer após perder no último jogo.

Onde assistir Botafogo x Internacional ao vivo

A partida será transmitida ao vivo pela Amazon Prime com início da transmissão.

O confronto é importante para a sequência das duas equipes, já que ambas as equipes brigam para se se aproximarem do G-4.