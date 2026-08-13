Cienciano x Botafogo: onde assistir ao vivo, horário e transmissão

Cienciano e Botafogo se enfrentam pela Copa Sul-Americana nesta quinta-feira (13), às 21h30, no Peru; saiba onde assistir ao vivo e acompanhar a transmissão

Cienciano e Botafogo se enfrentam nesta quinta-feira (13), às 21h30, no Estádio Garcilaso de la Vega, em Cusco, no Peru, em partida válida pela Copa Sul-Americana. O duelo de ida das oitavas de final do torneio coloca frente a frente duas equipes com trajetórias distintas no campeonato.

A equipe peruana terminou a fase de grupos na segunda colocação da chave B. Para conquistar a vaga nas oitavas de final, o Cienciano disputou os playoffs contra o Lanús. O passaporte foi carimbado em casa com goleada de 4 a 0.

Já o Botafogo garantiu a vaga ao terminar na liderança do Grupo E. O time carioca venceu cinco partidas e empatou só um confronto.

A partida de volta está marcada para a próxima quinta-feira (20), no Estádio Nilton Santos, no Rio.

Onde assistir Cienciano x Botafogo ao vivo

A partida será transmitida ao vivo pelo Paramount+.