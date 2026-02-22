Bragantino estuda punir zagueiro que atacou árbitra com falas machistas

Gustavo Marques disse que jogos grandes e decivos não devem ser apitados por mulheres

Cárila Covas/Red Bull Bragantino Gustavo Marques, zagueiro do Bragantino



O RB Bragantino estuda punir o jogador Gustavo Marques, zagueiro que proferiu falas machistas contra a árbitra Daiane Muniz após a partida entre RB Bragantino e São Paulo pelas quartas de final do Campeonato Paulista, na qual o time de Bragança terminou eliminado.

“Sabemos que o peso de uma eliminação é frustrante, mas nada justifica o que foi dito. Seja no futebol ou em qualquer meio da sociedade. O clube vai estudar nos próximos dias a punição que será aplicada ao atleta“, diz o time em nota.

O time também reforçou o pedido de “desculpas a todas as mulheres e, principalmente, à árbitra Daiane Muniz”, e disse que o “clube não compactua e repudia a fala machista do zagueiro Gustavo Marques, dita após a partida”.

Ver essa foto no Instagram Um post compartilhado por Red Bull Bragantino (@redbullbragantino)

O que aconteceu?

Na noite de sábado (21), RB Bragantino e São Paulo disputaram uma vaga na semifinal do Campeonato Paulista. Após a derrota por 2 a 1, ainda dentro de campo, em entrveista à TNT, Gustavo Marques, autor do único gol do Bragantino no jogo, culpou a árbitra da partida pela derrota, dizendo que mulher não deveria apitar confrontos decisivos ou com times grandes da capital, citando o São Paulo, Palmeiras e Corinthians.

“Eu quero falar da arbitragem. Porque não adianta a gente jogar contra São Paulo, Palmeiras, Corinthians e eles colocarem uma mulher pra apitar um jogo desse tamanho.”, disse. “Eu acho que o São Paulo tem todo mérito, pela camisa, pela tradição que tem. Eu acho que ela puxou pra eles, porque independente da situação, o Red Bull é grande, mas pra ela o São Paulo foi melhor, foi maior.”, continuou.

“Eu acho que esse jogo é critério dela, porque ela não foi mulher. A gente trabalha todo dia, a gente deixa família em casa… irmão, pai, mãe, esposa, todo mundo, pra ela vir e acabar com o sonho. Era o sonho da gente chegar na semi ou até na final, mas ela acabou com o nosso jogo”, acrescentou o jogador.

Já na zona mista, lugar em que os jogadores atendem a imprensa após o jogo, Gustado Marque disse ter levado uma bronca da mãe e da esposa e se retratou. ”

Eu falei coisas que não deveria naquele momento para a Daniela. Fui no vestiário dela para pedir perdão, para a assistente dela também.”, disse. “Então, estou aqui mais uma vez para pedir perdão para todas as mulheres. Quero que possam me perdoar pela minha fala. A minha esposa já me xingou, a minha mãe já me xingou, então estou aqui para pedir perdão”, acrescentou o zagueiro.

Confira na íntegra a nota do RB Bragantino

O Red Bull Bragantino vem a público reforçar o pedido de desculpas a todas as mulheres e, principalmente, à árbitra Daiane Muniz. O clube não compactua e repudia a fala machista do zagueiro Gustavo Marques, dita após a partida.

Ainda no estádio, o jogador e o diretor esportivo do clube, Diego Cerri, se dirigiram até o vestiário da arbitragem para pedir desculpas pessoalmente em nome da instituição e reconhecer o erro. Ambos também atenderam a imprensa no local.

Sabemos que o peso de uma eliminação é frustrante, mas nada justifica o que foi dito. Seja no futebol ou em qualquer meio da sociedade. O clube vai estudar nos próximos dias a punição que será aplicada ao atleta.