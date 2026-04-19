Bragantino x Remo: onde assistir ao vivo, horário e transmissão

Bragantino e Remo se enfrentam pelo Campeonato Brasileiro neste domingo (19), às 18h30, no Estádio Cícero de Souza Marques; saiba onde assistir ao vivo e acompanhar a transmissão

EDUARDO CARMIM/AGÊNCIA O DIA/ESTADÃO CONTEÚDO Gol do jogador Pitta do RB Bragantino, durante a partida entre RB BRAGANTINO X FLAMENGO, valido pela nona rodada do Campeonato Brasileiro, realizado no estadio Cicero de Souza Marques, na noite desta quinta-feira (02).



Bragantino e Remo se enfrentam neste domingo (19), às 18h30, no Estádio Cícero de Souza Marques, em partida válida pelo Campeonato Brasileiro. O duelo acontece pela 12ª rodada da competição e coloca frente a frente duas equipes em momentos distintos no campeonato.

O Bragantino ocupa atualmente a 12ª colocação, com 14 pontos, e busca voltar a vencer depois de perder o último jogo. Do outro lado, o Remo aparece em 18º lugar, soma 8 pontos e quer se reenconrar com a vitória depois de três partidas para poder deixar a zona de rebaixamento.

Onde assistir Bragantino x Remo ao vivo

A partida será transmitida ao vivo pela Premiere.

O confronto é importante para a sequência do dos times na competição, já que ambas as equipes brigam por vagas diretas na Copa do Brasil, Libertadores e Copa Sul-Americana e tentam melhorar sua situação na tabela.