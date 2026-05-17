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Bragantino x Vitória: onde assistir ao vivo, horário e transmissão

O “Massa Bruta” vem de duas derrotas seguidas e pressão alta. Já o rubro-negro baiano chega embalado e cheio de confiança

  • Por Jovem Pan
  • 17/05/2026 12h54
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EDUARDO CARMIM/AGÊNCIA O DIA/ESTADÃO CONTEÚDO Pitta, do Red Bull Bragantino, durante partida contra o Flamengo pela nona rodada do Brasileirão 2026 Jogador Pitta do RB Bragantino

Bragantino e Vitória se enfrentam neste domingo (17), às 18h30, no estádio Cícero de Souza Marques, em Bragança Paulista. A partida é válida pela 16ª rodada do Brasileirão.

O “Massa Bruta” vem de duas derrotas seguidas e pressão alta. Já o rubro-negro baiano chega embalado e cheio de confiança. Na última partida que disputou, venceu o Flamengo e se classificou para as quartas de final da Copa do Brasil.

Onde assistir Bragantino x Vitória ao vivo

A partida terá transmissão exclusiva pelo Premiere.

 

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