Bragantino x Vitória: onde assistir ao vivo, horário e transmissão

O “Massa Bruta” vem de duas derrotas seguidas e pressão alta. Já o rubro-negro baiano chega embalado e cheio de confiança

EDUARDO CARMIM/AGÊNCIA O DIA/ESTADÃO CONTEÚDO Jogador Pitta do RB Bragantino



Bragantino e Vitória se enfrentam neste domingo (17), às 18h30, no estádio Cícero de Souza Marques, em Bragança Paulista. A partida é válida pela 16ª rodada do Brasileirão.

O “Massa Bruta” vem de duas derrotas seguidas e pressão alta. Já o rubro-negro baiano chega embalado e cheio de confiança. Na última partida que disputou, venceu o Flamengo e se classificou para as quartas de final da Copa do Brasil.

Onde assistir Bragantino x Vitória ao vivo

A partida terá transmissão exclusiva pelo Premiere.