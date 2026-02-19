Jovem Pan > Opinião Jovem Pan > Comentaristas > Wanderley Nogueira > Racismo contra Vini Jr: 18 queixas desde 2022; Uefa investiga

Racismo contra Vini Jr: 18 queixas desde 2022; Uefa investiga

A volta no Bernabéu já promete muita tensão

  • Por Wanderley Nogueira
  • 19/02/2026 10h44
  • BlueSky
EFE / Andre Coelho vinicius junior marca gol depois de dois meses Vinicius Jr, do Real Madrid, comemora um gol

O assunto é Vinicius Jr. e o incidente de racismo alegado no jogo de ida dos playoffs da Champions League contra o Benfica.

O consenso na imprensa internacional é claro: o caso é sério, reforça o racismo persistente no futebol europeu (especialmente contra Vini) e agora depende da investigação da UEFA para esclarecer os fatos.

A volta no Bernabéu já promete muita tensão.

Segundo o regulamento da UEFA, se comprovado o “comportamento discriminatório”, o jogador argentino Gianluca Prestianni pode pegar no mínimo 10 jogos de suspensão.

Veículos como The Guardian, Al Jazeera, BBC e ESPN destacam que Vini sofre abusos desde 2022 e já acumula cerca de 18 queixas (ou mais).

Muitos criticam duramente o Benfica e José Mourinho, que focaram na “provocação” de Vini em vez de priorizar a vítima.

A Yahoo Sports chamou de “escândalo” que ofuscou o golaço de Vini e a vitória do Real (1-0).

Já Sky Sports e Reuters veem o episódio como mais um exemplo crônico de abusos racistas contra jogadores negros em jogos de grande visibilidade.

Prestianni e o Benfica negam tudo.

O jogador diz que nunca foi racista e que Vini interpretou mal o que ouviu. O clube publicou apoio ao atleta e reforçou seu compromisso histórico com igualdade e inclusão.

Porém, a negativa fica enfraquecida com o depoimento forte de Kylian Mbappé, que afirmou ter ouvido Prestianni chamar Vini de “macaco” várias vezes — e defendeu o brasileiro com firmeza.

Racismo não tem lugar no futebol.

Que a UEFA investigue com rigor e puna quem for culpado.

*Esse texto não reflete, necessariamente, a opinião da Jovem Pan.

  • BlueSky

Comentários

Conteúdo para assinantes. Assine JP Premium.
Torne-se um assinante >