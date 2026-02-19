Real Madrid diz que apresentou ‘todas as provas’ à Uefa de racismo contra Vini Jr.
Clube afirma colaborar com investigação sobre suposto comportamento discriminatório de Gianluca Prestianni em jogo contra o Benfica, em Lisboa
O Real Madrid anunciou nesta quinta-feira (19) que apresentou “todas as provas disponíveis” à Uefa sobre os incidentes ocorridos na terça-feira (17), no jogo de ida da repescagem da Liga dos Campeões contra o Benfica em Lisboa, marcado pelas acusações de racismo feitas por Vinícius Júnior contra o argentino Gianluca Prestianni.
“Nosso clube colaborou de forma ativa com a investigação aberta pela Uefa após os inaceitáveis episódios de racismo vividos durante a partida”, afirmou o Real Madrid em um comunicado.
O clube espanhol afirma que está agradecido pelo “apoio unânime, o suporte e o carinho que o nosso jogador Vinícius Jr. recebeu de todos os setores do futebol mundial”. E acrescenta que “continuará trabalhando, em colaboração com todas as instituições, para erradicar o racismo, a violência e o ódio no esporte e na sociedade”.
A Uefa anunciou na quarta-feira a abertura de uma investigação sobre as acusações de “comportamento discriminatório” por parte de Gianluca Prestianni, acusado por Vinícius de tê-lo chamado de “macaco” durante a vitória (1–0) do Real Madrid.
As acusações foram negadas pelo argentino em sua conta no Instagram, mas foram confirmadas, entre outros, pelo atacante do clube espanhol Kylian Mbappé.
Diversos vídeos que circulam nas redes sociais e foram divulgados pela imprensa espanhola mostram comportamentos racistas de vários torcedores portugueses nas arquibancadas, o que explica o plural – “episódios inaceitáveis” – utilizado pelo Real Madrid no seu comunicado.
*AFP
