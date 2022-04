Brasil dá sorte em Copa do Mundo? Relembre todos adversários em fase de grupos da seleção

A seleção brasileira conhecerá nesta sexta-feira, 1º, os seus três adversários da fase de grupos do Mundial de 2022

Lucas Figueiredo / CBF Jogadores da seleção brasileira comemoram gol contra o Uruguai, em vitória na Arena da Amazônia, pelas Eliminatórias da Copa do Mundo



O Brasil conhecerá nesta sexta-feira, 1º, os seus três adversários da fase de grupos da Copa do Mundo de 2022 – o sorteio será realizado pela Fifa a partir das 13 horas (de Brasília). A definição será importante, já que a seleção brasileira, uma das cabeças de chave, pode enfrentar logo de cara a tetracampeã Alemanha ou a tradicional Holanda – ambas estão no Pote 2. Única a disputar todas as edições do Mundial, a Canarinho já enfrentou algumas dificuldades em primeira fase, como quando mediu forças com a então potente Iugoslávia ou Portugal, que tinha Eusébio como craque. Desde o fim do século passado, entretanto, os brasileiros passaram a se dar bem.

Abaixo, confira quais foram os adversários do Brasil na fase de grupos das Copas do Mundo. Vale lembrar que o número de seleções e o regulamento foram alterados com o passar do tempo. Na primeira edição, realizada em 1930, por exemplo, a Canarinho não avançou para o mata-mata por ter ficado na segunda posição do grupo que tinha Iugoslávia e Bolívia – apenas o primeiro se classificava. Já em 1966, na segunda e última vez em que Brasil parou na primeira fase, os dois melhores de cada chave passavam. O time de Pelé, Garrincha e companhia, porém, ficou no terceiro lugar. É preciso de lembrar também que os Mundiais de 1934 e 1938 foram disputados apenas no sistema eliminatório.

Relembre quais foram os rivais do Brasil nas outras Copas do Mundo