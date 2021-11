Em jogo com falha do juiz e brilho de Vinícius Júnior, Brasil e Argentina empatam sem gols

Mesmo sem Neymar, seleção de Tite teve as melhores chances da partida, mas não conseguiu fazer 1 a 0

Juan Ignacio Roncoroni / EFE Vinícius Júnior esteve presente nas principais chances de gol do Brasil contra a Argentina



Brasil e Argentina empataram por 0 a 0 na noite desta terça, 16, no Estádio del Bicentenário, em San Juan, pelas Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo do Catar. Mesmo sem Neymar, fora por lesão, o Brasil levou mais perigo no primeiro tempo, principalmente em finalização na qual Vinícius Júnior tentou encobrir o goleiro, mas acabou mandando para fora. Ainda na etapa inicial, o árbitro escolheu ignorar cotovelada de Otamendi no rosto de Raphinha, mesmo após a checagem do VAR, e não deu cartão vermelho para o zagueiro argentino.

No segundo tempo, o Brasil seguiu mais perigoso e acertou a trave em finalização de primeira de Fred, de fora da área, além de um lance em que Vinícius Júnior passou pelo marcador com uma carretilha e tocou mais atrás para Paquetá, que tentou finalizar. Matheus Cunha ainda desviou, mas a bola foi para fora. A Argentina chegou com perigo em finalização de Messi que Alisson conseguiu defender. O Brasil segue disparado na liderança das Eliminatórias com 35 pontos, já classificado para a Copa de 2022, enquanto os argentinos estão na segunda colocação, com 29, muito próximos de assegurarem a vaga.