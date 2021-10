Brasil empata sem gols com a Colômbia e perde 100% de aproveitamento nas Eliminatórias

Brasil fica mais próximo da Copa do Catar, mas perde 100% nas Eliminatórias

Ricardo Maldonado / EFE Setor ofensivo da seleção brasileira não teve bom desempenho



A seleção brasileira ficou no empate sem gols com a Colômbia neste domingo, em Barranquilla, pelas Eliminatórias Sul-Americanas. A seleção de Tite apresentou desempenho ofensivo ruim, enquanto a defesa mostrou segurança. No primeiro tempo, o Brasil ameaçou no início em chute de Neymar, espalmado por Ospina, e em finalização de carrinho de Paquetá que foi para fora. Outra chance foi de Fred, da entrada da área, que também não foi na direção do gol. Na etapa final, a Colômbia dominou os primeiros minutos e exigiu boas defesas de Alisson em chutes de Uribe e Quintero, enquanto outra tentativa de Quintero foi na rede pelo lado de fora. O Brasil foi reagir apenas após Tite mandar Raphinha e Anthony a campo – cada um teve uma boa chance e ambas foram defendidas por Ospina. Com o resultado, a seleção brasileira segue na liderança das Eliminatórias Sul-Americanas com 28 pontos em dez jogos e próximo de garantir vaga na Copa do Mundo, enquanto a Colômbia ocupa o quinto lugar com 15 pontos, posição que lhe faria disputar uma repescagem contra adversário de outro continente para buscar a classificação para o torneio no Catar.