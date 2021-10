Santos marca nos acréscimos contra o Grêmio e sai da zona de rebaixamento

Gol de Wagner saiu nos 46 minutos do segundo tempo e garantiu vitória para o time que jogou em casa

Reprodução/Twitter/SantosFC/10.10.2021 Santos venceu o Grêmio após gol de Wagner nos acréscimos



O Santos se agarrou ao apoio da torcida e, mesmo com sufoco, conseguiu vencer o Grêmio em casa por 1 a 0 e, com isso, deixou a zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro. Neste domingo, 10, o time martelou o adversário até o final, no estádio da Vila Belmiro, em Santos, e foi recompensado com um gol de Wagner aos 46 minutos do segundo tempo. A opção por uma formação com três zagueiros dos dois times poderia sinalizar uma tentativa de amarrar mais o jogo, entretanto o que se viu foi o oposto disso. Com as duas equipes precisando da vitória, o duelo teve ótimas chances de gol de ambos os lados e os dois goleiros tiveram de trabalhar bastante – principalmente no lado do Grêmio.

Logo aos dois minutos, Brenno espalmou o chute de Zanocelo. Pouco depois, Velázquez teve boa chance e cabeceou para fora. O time da casa, empurrado por sua torcida, ditava o ritmo da partida e quase abriu o marcador cedo, quando Marcos Guilherme fez ótima jogada e tocou para Marinho, que chutou rasteiro. Brenno espalmou e, no rebote Marcos Guilherme, quase marcou. Depois dessa pressão inicial, o Grêmio aos poucos foi adiantando um pouco mais a marcação e passou a usar os contra-ataques em velocidade. Em um deles, Alisson recebeu ótimo lançamento e chutou cruzado, mas João Paulo salvou com o pé, evitando o gol dos gaúchos. Outra boa chance veio com Vanderson, que chutou com perigo, para fora.

Além das boas chances de gol a partida contou com entradas duras e chegadas firmes, principalmente no lado do Grêmio. Marinho a todo momento era atingido com faltas e teve um duelo particular com Kannemann. Esse jogo truncado desacelerou um pouco as chances do Santos, que teve ainda uma ótima cobrança de falta de Carlos Sanchez, mas Brenno fez linda defesa e mandou para escanteio. Na etapa final, Carille abriu mão da formação com três zagueiros e tratou de mandar o time mais para o ataque. O Grêmio sentiu o poder do adversário e recuou um pouco mais, tratando de gastar o tempo e diminuir o ritmo do jogo. Ainda insistia nas faltas para não deixar o rival criar suas jogadas, mas ciente de que só a vitória interessava, o técnico Felipão também abriu mão da linha de três zagueiros e colocou mais jogadores ofensivos em campo. Isso fez com que a partida ficasse aberta, com chances dos dois lados. Nessa aposta, Carille levou a melhor. Nos acréscimos, Wagner aproveitou chute de Marinho e desviou para o gol. Houve alguns segundos de apreensão até o VAR confirmar a vitória do Santos.

*Com informações do Estadão Conteúdo.