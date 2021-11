Brasil recebe a Colômbia e pode garantir vaga na Copa do Mundo nesta quinta; veja como

Em entrevista coletiva, na quarta-feira passada, o técnico Tite admitiu que a vaga no Mundial do Catar está garantida

Lucas Figueiredo / CBF Jogadores da seleção brasileira comemoram gol contra o Uruguai, em vitória na Arena da Amazônia, pelas Eliminatórias da Copa do Mundo



A seleção brasileira recebe a Colômbia a partir das 21h30 (de Brasília) desta quinta-feira, 11, na Neo Química Arena, em São Paulo, pela 13ª rodada das Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo de 2022, no Catar. Líder da competição com 10 vitórias, 1 empate e nenhuma derrota, o Brasil pode assegurar, matematicamente, sua vaga no próximo Mundial, caso vença os colombianos por qualquer placar. Isto porque, mesmo com uma partida a menos por causa da suspensão do clássico com a Argentina, o time de Tite chegaria aos 34 pontos com o triunfo, podendo ser ultrapassado apenas por Argentina (atualmente com 25), Equador (17) e Uruguai (16). A equipe colombiana, hoje, é quarta colocada com 16, ficando à frente dos uruguaios apenas no critério de desempate.

Em entrevista coletiva, na quarta-feira passada, o técnico Tite admitiu que a vaga na Copa do Mundo já está garantida. “Vou te adiantar: para mim estamos classificados com a pontuação para a Copa do Mundo. Diferentemente de outro estágio, agora parte para um estágio de preparação para Copa do Mundo, onde podemos enfrentar, por exemplo, uma Colômbia nas oitavas de final. É trabalhar nesse objetivo real. A Colômbia vai estar na Copa. Para mim, é uma projeção. É trabalharmos em cima da evolução e dessas pressões, inclusive, que eu estou colocando agora”, comentou.

Depois de enfrentar a Colômbia, a delegação viaja para a Argentina, onde encara os “hermanos”, na próxima terça-feira, 16, em San Juan. Para esta quinta-feira, Tite deverá escalar a seleção com: Alisson, Danilo, Marquinhos, Thiago Silva e Alex Sandro; Casemiro, Fred e Lucas Paquetá; Neymar, Raphinha e Gabriel Jesus. Há a expectativa de que o treinador coloque, no decorrer do confronto, o atacante Vinicius Júnior, destaque do Real Madrid e chamado após o corte de Roberto Firmino, do Liverpool, por contusão durante um jogo da Liga dos Campeões.