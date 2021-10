Ouvidoria de Arbitragem da CBF admite ‘erro grave’ em pênalti marcado para o Vila Nova contra a Ponte Preta

Entidade pediu desculpas por marcação inexistente e ‘má interpretação da regra’

Reprodução/ Twitter @aapp_oficial Ponte Preta e Vila Nova se enfrentaram pela Série B



Três dias depois de ir ao STJD com pedido de impugnação da partida contra o Vila Nova, a Ponte Preta recebeu o parecer da ouvidoria de arbitragem da CBF que admitiu um ‘erro grave’ em lance de pênalti marcado para o Vila Nova nos acréscimos da partida. Segundo a Macaca, a entidade enviou um documento em que aponta o erro. “O reclamante tem razão. Em primeiro lugar, porque a bola, apesar de chegar muito próximo, não manteve contato com o braço do defensor. Esse só fato exclui a infração. Nesse passo, deve ser dito que o VAR necessita de imagem clara – evidência clara – para sugerir revisão, que só se justifica se houver prova de erro claro, óbvio, que, para o caso, exigira certeza do contato da bola com a mão/braço do defensor (ponto de contato)”, escreveu a entidade.

Para a ouvidoria, “o árbitro errou ao rever sua decisão de campo, ainda que não tenha visto a situação com nitidez e o VAR errou ao sugerir a revisão. O erro de ambos, foi de interpretação da regra e de uso da tecnologia”. O ouvidor Manoel Serapião Filho, que assinou o documento enviado à Ponte Preta pede que o clube tenha acesso aos áudios da conversa entre os árbitros de vídeo e o juiz, além de pedir desculpas pelo ocorrido. A Ponte luta na parte de baixo da tabela. Está em 15º com 34 pontos, mesma pontuação do Vila Nova, mas ficando atrás no saldo de gols.