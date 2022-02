Brasil segue na 2ª posição no ranking da Fifa; Senegal atinge colocação histórica 

Entre as dez melhores colocadas, a única mudança foi feita pela Argentina, que tomou o quarto lugar da Inglaterra após as vitórias sobre Colômbia e Chile

ALESSANDRA TORRES/AGIF - AGÊNCIA DE FOTOGRAFIA/ESTADÃO CONTEÚDO Coutinho marcou na vitória do Brasil sobre o Paraguai



A Fifa atualizou, na manhã desta quinta-feira, 10, o seu ranking após a realização da Data Fifa de janeiro e fevereiro, a primeira de 2022. A seleção brasileira, depois de empatar com o Equador e vencer o Paraguai pelas Eliminatórias da Copa Mundo 2022, continuou na segunda posição, atrás somente da Bélgica – a diferença, que estava em dois pontos, aumentou para cinco. A França, atual campeã mundial, manteve o terceiro lugar. A única mudança entre as dez melhores ranqueadas deu-se pela Argentina, que tomou a quarta posição da Inglaterra – invictos há 29 jogos, os “hermanos” triunfaram sobre Colômbia e Chile nas últimas duas partidas realizadas.

Quem, de fato, conseguiu um salto expressivo no ranking da Fifa foi a seleção senegalesa, que venceu pela primeira vez a Copa Africana de Nações, batendo o Egito nas penalidades. Com o feito obtido em território camaronês, os Leões de Teranga subiram a 18ª colocação, sua posição mais alta de todos os tempos. Além do Senegal, a nação africana mais bem ranqueada na classificação, Camarões ascendeu doze lugares, assumindo a 38ª colocação com o em terceiro lugar na Copa da África. Já o vice-campeão Egito é o 34º, também fazendo um movimento interessante. Outros destaques foram Canadá (33º), que atingiu um novo recorde em sua história, e Costa Rica (42º), com ambos desfrutando de fortes performances durante as eliminatórias do Catar 2022 na zona da Concacaf.

🇧🇪 Belgium still top 🥇

🇸🇳 Senegal and Canada make big gains 🇨🇦

📈 Check out the other climbers in the first #FIFARanking of 2022 👇https://t.co/oNwQTScIBB pic.twitter.com/479K7HpSYe — FIFA.com (@FIFAcom) February 10, 2022

Vale lembrar que os sete melhores colocados do ranking serão cabeças-de-chave do Mundial de 2022. Além deles, o Catar, anfitrião do torneio, também ocupará tal posto. Para estabelecer o ranking, a entidade máxima do futebol mantém o critério do algoritmo, considerando várias situações, como resultado do jogo, número de gols e tipo de partida. Amistosos realizados fora da data Fifa, por exemplo, equivalem a pontuação mínima de cinco pontos. Já uma vitória em um confronto válido a partir das quartas de final de uma Copa do Mundo chega a somar 60 pontos.