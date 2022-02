Palmeiras tenta aumentar carga de ingressos para final do Mundial

Alviverde tem direito a 2.300 bilhetes destinados a seus torcedores para a decisão em Abu Dhabi

Karim Sahib / AFP Torcida do Palmeiras foi maioria na semifinal do Mundial de Clubes contra o Al Ahly



O Palmeiras negocia com a Fifa para aumentar a carga de ingressos destinado à sua torcida na final do Mundial de Clubes. Os fãs alviverdes foram maioria na semifinal, contra o Al Ahly, o que levou a diretoria do clube a tentar disponibilizar mais entradas na decisão, sendo que inicialmente, a Fifa destinou 2.300 ingressos para cada time. Na semifinal, a carga era a mesma, mas ainda assim os palmeirenses conseguiram mais presença no estádio, por terem adquirido os bilhetes diretamente da Fifa, na fase inicial de comercialização. Para conseguir o aumento, o Palmeiras usa dois argumentos: a grande presença de seus torcedores nos Emirados Árabes Unidos e a maior capacidade do estádio da final, chamado Mohammed Bin Zayed, em relação ao da semifinal. O Palmeiras enfrentará o Chelsea na final, em jogo marcado para o próximo sábado, 12, às 13h30 no horário de Brasília.