Brasil tem cinco indicados ao ‘Golden Boy’, prêmio que elege o melhor jogador sub-21 na Europa

Lista inicial tem 100 anos e, a cada mês, 20 são cortados após votação da imprensa; premiação acontece em outubro

Reprodução/Reinier Reinier, atleta do Real Madrid e emprestado ao Dortmund, está na lista



O jornal italiano ‘Tuttosport’ anunciou nesta terça-feira, 15, os nomes dos indicados ao ‘Golden Boy’, prêmio que elege o melhor jogador sub-21 em atividade da Europa e que já teve como ganhadores Mbappé (PSG), Haaland (Borussia Dortmund) e João Félix (Atlético de Madrid). Na seleção inicial estão cinco brasileiros: Rodrygo (Real Madrid), Reinier (atleta do Real e emprestado ao Borussia Dortmund) e Martinelli (Arsenal), todos convocados pela seleção olímpica, além de Marcos Paulo (Fluminense com pré-contrato com o Atlético de Madrid) e Luís Henrique (Olympique de Marselha). Entre os favoritos estão Pedri, jogador de 18 anos do Barcelona, Jude Bellingham, companheiro de Reinier no Dortmund e que tem 17 anos, e Jamal Musiala, do Bayern de Munique de 18 anos.

A lista inicial conta com 100 nomes e, a cada mês, 20 atletas são cortados após uma votação entre jornalistas de portais locais e membros da imprensa italiana. Em outubro é divulgada a lista final dos concorrentes ao título e a entrega do troféu será no dia 15 de outubro em um evento de gala. Só entram na seleção nascidos a partir de 1 de janeiro de 2001. Dois brasileiros já foram vencedores. Em 2008, Anderson foi escolhido durante sua passagem pelo Manchester United e no ano seguinte foi a vez de Alexandre Pato, que defendia o Milan na época.