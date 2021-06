Com gol contra, França vence Alemanha por 1 a 0 no ‘grupo da morte’ da Eurocopa

Mats Hummels marcou contra a própria meta no primeiro tempo; Grupo F já teve vitória de Portugal contra a Hungria por 3 a 0

EFE/EPA/Kai Pfaffenbach / POOL Mats Hummels fez o gol contra para a França



No segundo jogo do dia do Grupo F da Eurocopa, o famoso ‘grupo da morte’, a França mostrou um bom futebol e venceu a Alemanha por 1 a 0, em Munique. Os atuais campeões mundiais chegaram a marcar outra vez, mas o VAR anulou o lance por impedimento. O resultado deixa os franceses em segundo na tabela, atrás de Portugal, que venceu a Hungria por 3 a 0 e lidera pelo saldo de gols. A Alemanha está em terceiro, sem nenhum ponto. Na próxima rodada, os alemães enfrentam a seleção de Cristiano Ronaldo, enquanto a França vai até Budapest jogar contra os lanternas. Dentro de campo, o duelo entre os dois últimos campeões do mundo foi bom. A Alemanha tinha maior posse de bola no começo do primeiro tempo, mas a rodava muito sem conseguir assustar a meta de Lloris.

Por outro lado, os franceses ficavam menos com a redonda, mas eram bem mais agressivos. Aos 20 minutos, Pogba fez uma passe magistral para Hernández na esquerda, que cruzou dentro da área e o zagueiro Hummels acabou chutando de canela e fazendo gol contra. No segundo tempo, só dava Alemanha, que começou a ser mais agressiva. Porém, aos 41 minutos, Mbappé recebeu de Pogba em velocidade e cruzou para Benzema fazer o segundo, mas, na origem da jogada, o atleta do PSG estava à frente da zaga. O VAR revisou e anulou o lance. Os alemães ainda tentaram fazendo algumas alterações no elenco, mas o resultado terminou em 1 a 0.