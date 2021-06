Nikola Jokic é eleito o MVP da temporada regular da NBA

O ‘Coringa’ desbancou Joel Embiid, do Philadelphia 76ers, e Stephen Curry, do Golden State Warriors

Reprodução/ Twitter @Avalanche Nikola Jokic é mvp da temporada regular



O sérvio Nikola Jokic, do Denver Nuggets, foi eleito o jogador mais valioso (MVP) da temporada regular da NBA na noite desta terça-feira, 8. Aos 26 anos, Jokic também conhecido como “Coringa”, desbancou Joel Embiid, do Philadelphia 76ers, e Stephen Curry, do Golden State Warriors. Esse é o terceiro ano consecutivo que o MVP é europeu. Durante os jogos o pivô teve média por jogo de 26,4 pontos, 8,3 assistências e 10,8 rebotes, todas sendo as melhores marcas da sua carreira. Ele também jogou todas as 72 partidas. Nos playoffs, Jokic ajudou o Nuggets a bater o Portland Trail Blazers na primeira rodada por 4 a 2. Nas semifinais de Conferência, o jogo é contra o Phoenix Suns e o primeiro jogo terminou com a vitória dos Suns por 122 a 105.