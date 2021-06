São Paulo leva susto, mas goleia o 4 de Julho por 9 a 1 e se classifica na Copa do Brasil

Com hat-trick de Pablo, Tricolor garantiu o avanço no torneio em que nunca foi campeão

VICTOR MONTEIRO /W9 PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO Luciano fez o primeiro gol da partida



O São Paulo tinha uma responsabilidade grande nesta terça-feira: virar o placar de 3 a 2 favorável ao 4 de Julho na terceira rodada da Copa do Brasil. Um simples empate garantiria os piauienses na próxima fase e seria um vexame para os atuais campeões paulistas, mas o time conseguiu a virada. Com 9 a 1, o Tricolor Paulista avançou com o agregado de 11 a 4, mas sofreu. Logo aos 30 segundos, Eraldo balançou as redes para o 4 de Julho e deixou uma sensação de incômodo no Morumbi. Porém, aos 17 minutos Luciano empatou e aos 22, Pablo colocou o São Paulo na frente. Neste lance houveram reclamações que Luciano estava impedido, mas o torneio não conta com o VAR. Aos 31, Gabriel Sara fez o terceiro. Um quarto gol ainda foi anulado no fim do primeiro tempo.

No segundo tempo, o 4 de Julho não se intimidou com o placar e se manteve firme em marcar seu segundo gol. Aos seis, Volpi salvou em chute de fora da área, mas com espaços o Tricolor aumentou a contagem. Aos 11 minutos, Pablo fez o quarto gol da equipe ao receber na área, girar e mandar uma bomba. E teve até gol de estreante. Aos 17, Rigoni chutou, a bola desviou na zaga e enganou o goleiro Jaílson, morrendo no fundo da rede. O São Paulo ainda marcou com Bruno Alves aos 21, de cabeça. Chico Bala ainda marcou contra aos 29 minutos. Pablo fez o seu terceiro aos 37 e Luciano fez o nono aos 45 minutos. O resultado coloca o São Paulo na próxima fase juntamente com o Santos, que venceu o Cianorte na Vila Belmiro.