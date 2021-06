Brasil vence o Peru por 4 a 0 e mantém 100% de aproveitamento na Copa América

Alex Sandro, Neymar, Richarlison e Éverton Ribeiro marcaram os gols da vitória por 2 a 0; camisa 10 se aproxima de gols de Pelé pela seleção

JORGE RODRIGUES/AGIF - AGÊNCIA DE FOTOGRAFIA/ESTADÃO CONTEÚDO

A seleção brasileira venceu a segunda na Copa América. Na noite desta quinta-feira, 17, o Brasil superou o Peru por 1 a 0 e assume a liderança do Grupo A com seis pontos. Apesar de ter um time bem superior, a seleção de Tite fez um jogo equilibrado contra os adversários, mas abriu o placar bem cedo aos 12 minutos. Alex Sandro começou a jogada pelo lado esquerdo, cruzou para dentro da área e a bola sobrou para Gabriel Jesus, que chutou rasteiro e encontrou o próprio lateral para completar para as redes. Fabinho também teve uma chance aos 23 minutos, mas foi para fora. No segundo tempo, a arbitragem viu um pênalti em Neymar aos 15 minutos, mas ao conferir no VAR voltou atrás.

Sete minutos depois, no entanto, o camisa 10 deixou o seu ao bater cruzado e fez 2 a 0. O atacante fez o quarto gol seguido em jogos da seleção e chegou aos 68 gols, agora está há nove tentos do Rei Pelé com a camisa canarinho. Aos 41, Firmino recebeu de frente para o gol, mas Gallese defendeu. Dois minutos depois, Éverton Ribeiro aproveitou cruzamento de Richarlison e chutou pro fundo das redes. Nos acréscimos, o mesmo Richarlison fez o quarto gol da partida depois de rebote do goleiro Gallese em chute de Firmino. Na próxima rodada o Brasil folga e só volta a campo no dia 23, às 21h (horário de Brasília), contra a Colômbia.