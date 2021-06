Santos desperdiça chances e perde do Fluminense por 1 a 0 no Campeonato Brasileiro

Equipe da Baixada Santista parou no goleiro Marcos Felipe e viu Nenê balançar as redes no início do segundo tempo

ALEXANDRE DURÃO/CÓDIGO19/ESTADÃO CONTEÚDO

Nesta quinta-feira, 17, o Fluminense recebeu o Santos, no Maracanã, pela 4ª rodada do Campeonato Brasileiro, e venceu por 1 a 0. A equipe começou em cima, logo aos oito minutos Caio Paulista cabeceou no travessão depois de um cruzamento de Fred. O Santos respondeu na medida com Kaio Jorge batendo forte para defesa de Marcos Felipe. A equipe visitante foi mais incisiva no primeiro tempo e teve várias chances de abrir o placar, mas não foi efetiva ou parou no goleiro carioca. Na máxima de ‘quem não faz, toma’, o Fluminense voltou do intervalo e abriu o placar aos seis minutos com Nenê chutando de primeira. Apesar do revés, o Santos continuou pressionando e perdendo chances. O resultado deixa o Fluminense em 5º lugar com oito pontos. Já o Santos está em 13º com quatro pontos. Na próxima rodada, os cariocas enfrentam o Fortaleza, no Ceará, no domingo às 18h15 (horário de Brasília), enquanto o time da Baixada Santista faz o clássico da rodada contra o São Paulo, no mesmo dia e horário.