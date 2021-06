Naomi Osaka se junta a Rafael Nadal e desiste de disputar Wimbledon

Número 2 do mundo, Naomi também tinha desistido de Roland Garros depois da primeira rodada

Jason Szenes/EFE Tenista japonesa passa por momentos complicados na vida pessoal



A temporada tem sido de desistências no tênis mundial. Depois de Roger Federer abandonar Roland Garros e Rafael Nadal anunciar a desistência em disputar Wimbledon e os Jogos Olímpicos, a tenista número 2 do mundo, Naomi Osaka, também informou nesta quinta-feira, 17, que não irá para o torneio londrino este ano. Naomi também desistiu de Roland Garros após a primeira rodada por não querer conversar com a imprensa. A atleta de 23 anos está passando por um momento delicado de depressão e ansiedade social, algo que luta contra desde 2018. O representante de Naomi disse que ela estará fora de Wimbledon para passar um “tempo pessoal com amigos e familiares”. No entanto, o comunicado afirma que a tenista estará nos Jogos Olímpicos de Tóquio 2020, no próximo mês. “Ela está animada para jogar na frente de seus fãs em casa”, disse o representante. Naomi nasceu na cidade de Osaka, no Japão.