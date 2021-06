Com show do goleiro Fariñez, Venezuela segura empate com a Colômbia na Copa América

Arqueiro venezuelano impediu o ataque colombiano e garantiu o primeiro ponto da Vinotinto na competição

Reprodução/ Twitter @CopaAmerica Wuilker Fariñez foi o destaque do jogo



No Grupo A da Copa América — o mesmo do Brasil –, Colômbia e Venezuela empataram em 0 a 0 no Estádio Olímpico de Goiânia. O resultado deixa os colombianos em primeiro na chave com 4 pontos e os venezuelanos em terceiro com apenas 1. Dentro de campo a Colômbia dominou todos os quesitos: chutes ao gol 6 a 0, posse de bola 66% a 34%, precisão de passes 90% a 73% e por aí vai, mas a mira não estava boa. Logo aos 2 minutos, Cardona cobrou uma falta e Júnior Moreno quase marcou contra. A seleção continuou pressionando com Mina, que chutou para fora em um lance sem goleiro, e com Cardona que parou na ótima atuação de goleiro Wuilker Fariñez. No segundo tempo, Cuadrado encontrou Uribe na área venezuelana, que deu um voleio e o goleiro Fariñez fez novamente uma defesa difícil.

A partir daí o jogo ficou quente, e aos 33, Herrera e Cuadrado protagonizaram uma série de empurrões punidos com cartão amarelo. No último minuto de jogo, Uribe apareceu de novo na área venezuelana e Fariñez fez uma defesaça à queima roupa, selando o placar em 0 a 0. Nos acréscimos, Díaz foi expulso após pisar na perna de La Mantia. Na próxima rodada, a Colômbia enfrenta o Peru no domingo às 21h (horário de Brasília) e a Venezuela encara o Equador no mesmo dia, às 18h.