Jô denuncia golpe no WhatsApp: ‘Um babaca está se passando por mim’

O golpe ao qual o jogador se refere costuma ser bastante efetivo por conta da relação de confiança entre as vítimas

Rodrigo Coca/Agência Corinthians Jô durante treino no Corinthians



O atacante Jô, do Corinthians, usou suas redes sociais na manhã desta terça-feira, 10, para avisar seus seguidores sobre um golpe no WhatsApp. Através de um Stories, o centroavante do Timão afirmou que uma outra pessoa está se passando por ele para pedir dinheiro. “Bom dia a todos, um babaca não clonou meu telefone, mas está com outro número se passando por mim naquele golpe de pedir dinheiro. Então, cuidado! Obrigado, que Deus abençoe”, escreveu o atleta. O golpe ao qual o jogador se refere costuma ser bastante efetivo por conta da relação de confiança entre as vítimas.

Titular na equipe treinada por Sylvinho, o atacante Jô, desta forma, volta a se envolver em um episódio extracampo. Em março deste ano, ele e o então companheiro de time, Rómulo Otero, foram flagrados curtindo um resort enquanto o Corinthians vivia um surto de infectados pelo novo coronavírus. Em junho, o centroavante foi multado pela diretoria por utilizar uma chuteira de cor azul-esmeralda, mas que foi considerada por alguns torcedores como verde – a cor do rival Palmeiras. Alguns dias depois, o repórter Caíque Silva, do Grupo Jovem Pan, viu Jô curtir uma festa clandestina logo após o empate com o Fluminense. Já no mês passado, o atleta teve o carro apedrejado por torcedores enquanto deixava um buffet em São Paulo.